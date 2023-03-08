南投縣4連霸議員吳瑞芳，涉嫌利用人頭詐領公費助理費，詐得財物共512萬多735元，南投地院法官審結，認定利用職務機會詐取財物，犯行罪證明確，但審酌她犯後繳回款項，且擔任議員爭取建設對地方有貢獻，因此酌予減刑，判處徒刑4年6月，此案仍可上訴。

根據法官判決，吳瑞芳未實際聘僱林姓、羅姓助理，僅以總共2萬1000元聘僱劉姓助理，卻要求3人提供個人基本資料、郵局帳戶存摺等資料，佯其有聘用公費助理，而向議會虛偽申請公費助理補助費。

吳瑞芳坦承未實際聘用林、羅2人，及實際上僅以2萬多元金額聘僱劉姓助理，並向南投縣議會虛偽申報及溢報薪資，使公務員登載不實；但她以所申報的公費助理補助費，私下聘用她的丈夫、兒子，還有吳姓、謝姓、余姓等人為議員助理，藉此否認有詐領補助費的不法所有意圖。

法官依據郵局交易資料、相關人證述及卷內申報補助款等證據資料，認定吳瑞芳所辯私聘助理部分不可採信，使公務員登載不實、利用職務上機會詐取財物犯行罪證明確。

但是，法官審酌吳瑞芳於審理時，繳回犯罪所得全數款項；且擔任議員期間，為地方公共建設項目提案多件，並成功爭取預算，對地方事務發展、運作貢獻極多，與完全中飽私囊，及拒不繳回貪汙犯罪所得的惡性有別，在客觀上應足引起一般人同情，因此依《刑法》規定酌減其刑，定應執行刑為有期徒刑4年6月；就繳回之犯罪所得沒收，此案仍得上訴台灣高等法院台中分院，尚未確定。