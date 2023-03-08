長得相對矮小的族群，不僅在身材上有劣勢，就連性格扭曲的機率也較高？根據近期發表於《Personality and Individual Differences》的研究指出，身高相對較矮者、或期望長得更高的族群，其可能更具有與精神變態、自戀有關的「黑暗三角人格」（The Dark Triad personality traits）。

●長得矮竟與心理變態有關？ 研究：矮小者「黑暗三角人格」特質強烈

黑暗三角人格的3大惡意特質，意指「自戀」、「馬基維利主義（意指對社會冷淡，以及對道德的摒棄）」、「精神病態」，經常應用於心理學研究當中。其中，精神病態的特徵是缺乏同理心和悔恨、衝動以及無視社會規範和規則。自戀的特徵則是自我重要性、權力感和對讚美的需求膨脹。馬基維利主義則指的是一種操縱他人、玩世不恭和缺乏道德的傾向。

來自澳洲、波蘭與義大利的跨國團隊，自美國本土招募367名成年人（233名男性、134名女性)；為了精準測試黑暗三角人格的個體差異，研究團隊使用12項有關黑暗三角人格的調查問卷，對每位受試者測量其心理變態或自戀的程度。

再者，研究團隊進一步使用2種方法蒐集受試者的身高差異，分別為實際身高、以及對身高的滿意度。結果顯示，個子較矮或希望長高的受試者，相較於正常身高或較高的受試者，與黑暗三角人格的關聯性更加強烈。矮個子在該研究中，似乎更容易表現出炫耀、好鬥的特質，以及對權力鬥爭更感興趣。

研究作者Peter K. Jonason表示，身高與自戀的負相關在矮個子男性中更為明顯。但精神病態與馬基維利主義特質，在男性與女性方面似乎沒有差異，這也表明女性的人格特質似乎也受到身高的影響。「我們預計這3項特質都會在男性上更明顯，不過相關性結果因性別而異的證據很少。」

●矮小者更需要贏得他人尊重 專家：心理素質較常人更強大

為何矮個子的人在此研究中，黑暗人格的特質較為強烈？Jonason 指出，這樣的結果可以從人類的進化框架理解，當個體身不具有身材優勢、或不那麼強壯時，他們可能在心理層面變得比常人強大。

這些關係可能最好從進化框架中理解，這表明當人們在身體上不強大時，他們可能在心理上變得強大。「例如，矮個子男性可能需要贏得他人尊重以獲取資源，並用他們的性格特質給浪漫伴侶留下深刻印象；矮個子女性則可能會透過說謊、隱瞞事實讓自己更受歡迎，或獲得更強壯者的保護。」

Jonason表明，這些心理策略為矮個子帶來生存與交配的優勢，並可能抵消身材上的劣勢。不過，該研究仍有侷限性，例如美國當地居民的平均身高較高，受試者可能未符合低於全球男性平均身高的定義；另外，身高也可能改變個人的生活模式，不確定生活型態與受試者個性是否會交互影響。

●矮個子更容易有「拿破崙情結」？ 普丁、希特勒皆有此傾向？

另外，研究共同作者Monika Kozłowska表明，研究結果可能與一種心理現象：「拿破崙情結」（Napoleon complex，又稱矮子症候群）有關。拿破崙情結指男性因身高矮小，而試圖透過攻擊性行為來補償身高缺陷的情況。且儘管身高有限，該族群往往堅信自己能夠取得偉大成就。

文章來源：本文由《潮健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章