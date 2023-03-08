南迴藝術季作品「通往天堂的階梯」今天遭遊客攀爬倒塌。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣2021年南迴藝術季作品「通往天堂的階梯」深受遊客喜愛，台東縣政府早已設置告示禁止攀爬，今天下午1名女遊客攀爬後摔落地面頭部受傷，「階梯」倒塌，送醫無生命危險，縣府已將現場拉起封鎖線，將派員現勘並做後續處置。網友紛紛在臉書留言「真的要通往天國了」。

目擊的劉姓民眾指出，今天下午4時許，她路過南迴公路大武鄉「通往天堂的階梯」裝置藝術時，看到1輛救護車，感到大事不妙，往海邊方向看去，「階梯」竟然不見了，旁人說，來自高雄的女遊客攀爬後「階梯」倒塌，女遊客摔落地面，頭部受傷。

消防人員接獲報案後將女遊客包紮後送往台東馬偕醫院救治，醫院表示，女遊客意識清醒，沒有生命危險，但飽受驚嚇。

許多網友看到事故，紛紛在臉書留言「真的要通往天國了」、「每次經過都看到

一群大人在爬！更誇張的是～還爬到最頂端！」、「沒有眼睛，沒有耳朵！旁邊不是有告示牌嗎？」

台東縣政府文化處表示，當初天梯設置時，就擔心遊客會攀爬，在旁邊設置禁止攀爬告示牌提醒民眾，但還是發生意外，目前作品「通往天堂的階梯」已先拉封鎖線，並派人現場勘查損壞情形後，再做相關後續處置。

位於大武鄉省道公路旁的裝置藝術「通往天堂的階梯」，是2021年台東縣政府舉辦南迴藝術季的作品之一，由南非藝術家藝術家Strijdom van der Merwe和南迴藝術家周聖賢創作的作品，讓人有逐漸上爬的錯覺感，搭配台東南迴海天一色景緻，深受遊客喜愛。