華王大飯店投資興建「港灣1號院」位於五福四路，前身為華王大飯店，規畫地上37樓、地下6樓，將成為當地地標。（柯宗緯攝）

高雄地標愛河灣，近年是大型活動舉辦首選地，包括國慶焰火、台灣燈會等，加上產業轉型也在亞灣，創造話題利多。（柯宗緯攝）

為回饋已購客，「港灣1號院」在3／11～6／10每周六特別企劃一系列的VIP精彩活動。（柯宗緯翻攝）

高雄地標愛河灣，近年是大型活動舉辦首選地，包括國慶焰火、台灣燈會等，加上產業轉型也在亞灣，創造話題利多。緊鄰的愛河灣預售案「港灣1號院」，4面環景的市場稀有性，加上低自備等優勢，去年10月迄今已大賣近500戶。

興富發建設代銷事業部特助苗青德指出，愛河灣硬體建設陸續到位，旁邊就是高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、輕軌、捷運等重要公共建設，是近年來高雄城市發展核心。

華王大飯店投資興建「港灣1號院」位於五福四路，前身為華王大飯店，規畫地上37樓、地下6樓，將成為當地地標。苗青德分析，「港灣1號院」基地面積1120坪，為五福四路絕無僅有的大基地建案，4面臨路、4面環景，周邊多為透天，視野幾無遮蔽，有山、海、河、港、市景的無敵景觀。

「港灣1號院」規畫14－36坪的1至3房產品，開價46－60萬元，總銷約130億元，目前1房所剩不多。另有10戶面臨五福路的店面尚未開賣。

「港灣1號院」推出買2－3房訂金到交屋只要68萬元起的優付方案，去年10月開賣以來，市場稀有性加上自備款低，已賣出近500戶，吸引4成在地客購入，甚至是台南、台北等縣市購入，包括企業主、教授、醫生等也都是買家。

全案由日本大成建設，擔任監造團隊，打造RC＋SRC鋼骨結構的國際地標，採用嚴格的日系施工與品管標準，並規劃新東方AMAN STYLE公設空間，包含露天泳池可一覽灣區美景，還有親子遊戲室、健身房等全齡化公設。

為回饋已購客，「港灣1號院」在3／11－6／10每周六特別企劃一系列的VIP精彩活動，邀來歌后張秀卿、秀蘭瑪雅舉辦金曲演唱會，還有東森幼幼草莓姐姐、KIWI姐姐見面會，以及模仿大師郭子乾星座分享會、法國型男法比歐浪漫料理等多項精彩活動。3／11由風水大師詹惟中打頭陣，分享如何買好宅。