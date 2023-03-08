玉山金控前二月獲利年增4成 每股盈餘0.28元
玉山金控公布2023年2月自結盈餘，單月稅後盈餘12.3億元，累計稅後盈餘39.5億元，較去年同期增加40.98％，EPS為0.28元。主要子公司累計稅後盈餘：玉山銀行34.7億元，較去年同期增加46.39％，玉山證券1.6億元，較去年同期增加9.68％，玉山創投3.9億元，較去年同期成長2.70％。玉山金表示，將持續聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
玉山金控公布2023年2月自結盈餘，單月稅後盈餘12.3億元，累計稅後盈餘39.5億元，較去年同期增加40.98％，EPS為0.28元。主要子公司累計稅後盈餘：玉山銀行34.7億元，較去年同期增加46.39％，玉山證券1.6億元，較去年同期增加9.68％，玉山創投3.9億元，較去年同期成長2.70％。玉山金表示，將持續聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
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