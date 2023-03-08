新冠肺炎2021年席捲歐洲後，ESL的需求突飛猛進，滙豐證券不否認ESL確實是長線成長題材，但提出四點理由，判斷市場太過看好ESL的需求量：一、供應鏈上下游營收成長並不同步。ESL供應商元太的ESL事業收入2022年大增128％，但下游廠商SES、Pricer、SoluM同期間營收平均增長「僅」4成，由於並未看到元太ESL材料單位售價有明顯漲價，研判上下游營收不相稱將導致下游庫存堆積的後果。

二、另一警訊是新訂單占整體銷售的訂單出貨比重（book-to-bill）下降，這可能意味未來幾季元太的ESL業務營收將會下滑。三、產業對ESL市場規模的預測過於樂觀，滙豐估計，ESL整體市場規模為43億片，比市場預期的百億片低了57％。四、整體ESL領域庫存天數上升，從90天升高至120天，業者正在試圖打消過多存貨，滙豐指出，元太積極擴增ESL產能，卻逢景氣低迷，可能進一步壓抑獲利能力。

根據保守派外資券商針對元太所做財務模型，元太2022年每股稅後純益（EPS）為8.69元，2023年可能不進反退，小幅度降至8.55元，至2024年再重新成長為10.32元。