由於3/22、3/23將召開FOMC會議，下周聯準會官員將進入緘默期，因此Powell的參眾兩院聽證會是緘默期前最重要的溝通機會，也是市場最為關切的談話。

日盛台灣多重資產基金研究團隊表示，通膨與升息在今年上半年影響力有望逐漸降低，金融市場短期可能較為波動，但應無損中長期表現，市場投資信心應仍偏向正面，但4至5月份公布的企業獲利表現或將帶來相當波動風險。在理財規畫方面，今年市場波動仍難以避免，建議可將台灣多重資產基金納入投資組合。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，理財首重抗通膨及降波動商品，台灣多重資產基金以投資風險較低的台灣特別股及可轉債為主，在市場仍具波動時可提供足夠風險保護，且與市場具相當連動，在市場震盪上行時仍可參與獲利。觀察可轉債近期表現，2月股市雖然較為震檔，但可轉債市場已擺脫1月份觀望氣氛出現補漲，且在可轉債IPO上市活動逐漸展開下，看好未來表現，後續觀察重點可放在IPO新券表現。