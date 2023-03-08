內政部長林右昌8日上午表示，捷運是重大建設應理性討論，「沒有那種不用付錢的」。基隆市長謝國樑8日下午受訪時表示，希望能與中央多些對話空間，「只要中央肯見我，一通電話我半夜都跑過去！」

林右昌8日上午在立法院受訪時表示，捷運是重大建設，大家必須理性討論，他指出，基隆捷運行經台北市、新北市及基隆市，「沒有那種不用付錢的，這樣道理說不過去」。

對於林右昌的說法，謝國樑表示，先前基捷分擔款要17.7億元時，市府就表示會審慎考慮，沒想到時隔未久，這筆經費就暴增到53.85億元。他強調，雖然他認為依法基捷是中央的國家級交通建設，基隆市也願意負擔部分經費。

謝國樑說，但短期間分擔款暴增三倍，且未來還有機會增加，這對基隆市的財務負擔太沉重。他希望能與中央協商，把捷運帶來基隆，但同時也希望能夠有機會與中央對話，讓市府的負擔額下降。

「只要中央肯見我，一通電話我半夜都跑過去！」謝國樑說，只要一通電話打來，他會馬上赴交通部拜託，不會耽擱。