新生兒也能領6000元！財政部：年底前出生都可領 18:282023/03/08 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部表示，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，財政部表示將今年（2023）底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。 財政部進一步說明，普發現金具體發放時程，俟特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日，將另行公布相關細節。 綠委拋普發6000納「今年度新生兒」 初估預算增2億元 《證交所》華新納入台灣50指數成分股 「北市大安仁愛段國有地開發案」3／16招商說明會 #財政部 #普發現金 #新生兒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進出口貿易連6黑 2月出口310.5億美元2年來新低 16:162023/03/07 財經 美升息幅度恐加大 蘇建榮：金融業體質提升最重要 18:482023/03/06 財經 女力當道 吳蓮英接掌台北國稅局 04:102023/03/08 財經要聞 消弭原民健康不平等 花蓮獲就醫補助 04:102023/03/07 地方新聞 普發現金將上路 VANTEL露營車推租一送一暢遊48小時 10:342023/03/06 生活 普發6000元 財政部編列1416.5億元 這幾類人也能領 17:442023/03/05 財經 何時普發6000元？財長：總統公布後拚一週內發放 18:472023/03/07 財經 電子零組件出口連四黑 短期難挽頹勢 21:292023/03/07 財經 我2月出口冷 大陸冷氣團扮主因 04:102023/03/08 財經要聞 財政部直言 首季出口減幅 14年最冷 04:102023/03/08 財經要聞 蘇建榮：美升息影響擴大 協助金融業提升體質 挑重擔 04:102023/03/07 金融．稅務 特別預算藏小金庫 藍委批還稅於民還撈一筆 04:102023/03/07 社會新聞 財政部人事新布局 台北國稅局長吳蓮英接任 15:482023/03/07 財經 料峭春寒 2月出口額創2年最低 04:102023/03/08 財經焦點 普發現金加持？主計長朱澤民：今年經濟成長率不比去年差 11:582023/03/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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