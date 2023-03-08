財政部表示，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，財政部表示將今年（2023）底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。

財政部進一步說明，普發現金具體發放時程，俟特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日，將另行公布相關細節。

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