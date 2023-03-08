竹聯幫明仁會6日晚間在大直萬豪酒店春酒，據稱明仁會那天共請了170位旗袍辣妹迎賓，原本要在一樓營造盛大的星光大道，在警方反映後，改至5樓會場外。媒體人黃揚明臉書披露，當天招募辣妹的通告看來，旗袍女侍都至少163公分，研判請辣妹迎賓的預算應有100萬元。

黃揚明臉書指出，他的友人傳來當時招募辣妹的通告資訊顯示，首先一定要163公分以上，3.5小時領3200元，165公分以上加300元。165公分以上，平均1小時時薪1千元。

他說，以這類型的通告而言，價位算很低廉的。推算若全數都請165公分以上的，且準時結束，那麼當天光是請辣妹花費約59.5萬元，當然妹頭一定還另有抽佣的，因此他研判很可能預算是100萬。

他表示，會接這類型通告的女孩，多半也就是去見識一下場面，然後認識更多人，搞不好不小心就成為「黑幫夫人」。就算當不成夫人，以後也可能會有更多接案機會。

明仁會春酒爭議，轄區中山分局8日上午先證實，飯店業者一開始曾答應明仁會，要讓他們規劃在一樓大門鋪設紅地毯，一路延伸進大廳，讓170名旗袍辣妹列隊迎賓。經分局長強力警告，不惜嗆聲要翻臉，黑幫才打消念頭，改在5樓迎賓。

當天參加蒐證勤務的員警也爆料，「飯店不敢阻止叼煙嚼檳榔的黑幫89，任憑他們光明正大亂丟煙蒂檳榔渣，甚至大搖大擺抽菸，結果竟然不讓警察進入飯店上廁所，不要站在大門口攔檢，警車不要停門口，原因竟然是有礙觀瞻，真的有錢有勢是大哥，了不起的五星級！」