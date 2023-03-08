荷蘭社會氛圍開放，首都阿姆斯特丹在2000年成立了專屬「紅燈區」，讓性產業合法化，每年吸引大批遊客造訪，但也衍生街道嘈雜擁擠、居民反彈等等問題。最近當局有意把紅燈區遷移到新大樓，成立「色情中心」，但光是選擇地點就引發各界爭議，就連歐盟轄下的歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）都跳出來反對。

綜合英國廣播電台（BBC）、《荷蘭新聞》（Dutch News）報導，阿姆斯特丹市政府計畫建造一棟5,000平方公尺、5層樓高的「色情中心」，內含2座酒吧、100間小包廂以及一個脫衣舞廳。市長哈賽瑪（Femke Halsema）受訪表示，她受到電影《紅磨坊》的啟發，希望能成立一個「有格調、人人都不會羞於造訪的色情中心」，擺脫紅燈區是罪犯與受害女子聚集地的傳統形象。

市政府上個月公布新大樓可能的興建地點，其中之一位於商務會議中心林立的「南阿姆斯特丹」，引發不少民眾反彈，擔心原本存在舊紅燈區的犯罪、酗酒鬧事問題可能蔓延到新大樓。而剛好位於該區的歐洲藥品管理局也發布聲明，表示「色情中心可能對附近街區造成負面影響，」希望當局能就地點重新考慮。

為了整肅市容，並還給居民一個安靜的生活空間，阿姆斯特丹市政府上個月祭出新法，禁止遊客在紅燈區抽大麻，也限制酒吧和餐廳的營業時間，預計將從5月中開始實施。