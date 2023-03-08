因農業人口老化，青年從事農業生產的相關智慧農機具，以及電子商務行銷等所需資本越來越高，桃園市長張善政8日在市政會議宣布桃園市府就農委會方案加碼，提供青農500萬元、專業輔導青農1000萬元創業貸款利息補貼，是全台最優方案。

張善政表示，針對青農友善提出新策略，包含導入智農業師培訓、智慧設施系統補助、農遊食農協助行銷。另針對農委會提出補助一般青農200萬元、專案輔導青農500萬元補助免息，市府加碼提高至青農500萬元、專業輔導青農1000萬元補助額度，最高可享5年免息。

張善政說，申貸資格為戶籍在桃園市，18至45歲，並向桃園各農漁會信用部或農業金庫申辦青壯年農民從農貸款核准者。至於青農友善輔導計畫則是即日起到3月31日，設籍桃園6個月以上，18至45歲，共農業基礎課程、農場實習、輔導農業經營及創業3階段，包含智慧農業專業課程及運用。前2階段實習，每人每月給予3萬元生活津貼共4個月，第3階段所提計畫經審查通過，補助每人最高20萬資材設備補助。

農業局長陳冠義表示，目前青農友善創業貸款利息補助是全台最優，可以減輕青農負擔並協助產業升級改善。農業局至今已經舉辦10屆青年從農輔導，培訓青農學員達348位，培訓期間提供農業基礎訓練及農場實務操作，今年首度導入智慧農業專業課程與運用，協助建立科技創新產銷模式，提升產品價值，也讓台灣農業年輕化及提高競爭力，民眾可至桃園市農業局官網查詢詳細內容。