荷蘭隊川普在6局下巧妙碰出三不管地帶的德州安打，再下兩城擴大領先。（鄭任南攝）

Bogaerts ➡️ Didi 💪



📺: FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/TQtQ3byMW8 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 8, 2023

暌違6年的WBC棒球經典賽，首戰8日在台灣台中開打，A組最被看好的兩支隊伍古巴、荷蘭揭幕。大聯盟官網與多家外媒都報導了此戰，在兩隊都有強力打線之下，開局意外成為一場投手戰，古巴先發投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）4局失1分、送出6次三振，荷蘭投手德布洛克（Tom de Blok）儘管球速偏慢也是3局失1分。

經典賽的投手用球限制成為關鍵，一位投手單場最多65球，達到50球之後必須休息4天才能再出賽。Y.羅德里奎茲一口氣用掉66球，但也只夠撐4局，而且預賽也不能再出場了。

本屆是古巴首度允許在美國的大聯盟選手參賽，塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）擔任主砲，他在2009年經典賽打出0.458打擊率，不過此戰兩度保送、沒有擊出安打。

荷蘭取勝之後，在A組出線機會大增，立下大功的第九棒捕手川普（Chadwick Tromp）說：「這時候在阿魯巴（荷蘭）已經午夜12點了，但我全家人都醒著看轉播，他們一直都支持著我，今年也一樣。」川普在6局下巧妙碰出三不管地帶的德州安打，再下兩城擴大荷蘭的領先，終場4比2獲勝。

雖然輸給同組的強敵荷蘭，古巴只要拿出實力守住接下來幾場比賽，仍被看好可以晉級。總教練強森（Armando Johnson）說：「我們以為第一局能大量得分卻沒有，但比賽現在才開始，明天又是全新的一天，我們會繼續努力，一切都還沒結束。」