Tyson Yoshi是香港獨立唱作人。（KKLIVE提供）

香港歌手Tyson Yoshi身材相當精壯。（KKLIVE提供）

香港歌手Tyson Yoshi在YouTube 上因發佈一首〈Christy〉而得到大量關注，2019年曾來台灣演出創下台北台中同步完售紀錄，也結交了許多好友如高爾宣、婁峻碩與Marz23等人。近日他推出全新單曲〈Optimistic〉，更宣布3月30日將回到台灣於Zepp New Taipei舉辦《MY NEW WORLD ORDER》2023 ASIA TOUR。

上禮拜好友婁峻碩與高爾宣至香港演出，Tyson Yoshi盡地主之誼先帶著道地美食去探高爾宣的班，再陪婁峻碩一起健身，而上週五他們三人更連同Marz23一起在Instagram直播上面暢聊未來規劃，吸引近萬名粉絲同時上線。Tyson跟Marz23聊到兩人一開始是在網路上認識的，後來有許多音樂上的交流，Marz23更在Tyson首場台灣演唱會擔任神秘嘉賓，因此本次Marz23得知Tyson將再次回到台灣開演唱會，二話不說馬上答應再次擔任嘉賓。

在直播過程中，Tyson也聊到2021年在台灣期間，歌手莫宰羊的朋友曾把自己的名字改成「鮭魚」，加入當年著名的「鮭魚之亂」，並邀請Tyson一起去吃免費壽司，體驗台灣壽司吃到飽的樂趣。Tyson自嘲自己的個性無法加入這場活動，也聊到這個事件激發他可以創作一首歌叫做〈鮭魚〉，闡述自己力爭上游不懈的努力性格。聊到一半他開玩笑地邀請共同直播的Marz23、高爾宣、婁峻碩一起創作，搞不好有機會可以成為壽司店主題歌曲。Tyson Yoshi演唱會購票請洽KKTIX。