台北國稅局今日新舊局長交接，新任的台北國稅局長吳蓮英表示，她是信主的人，引用聖經的一句話，處理公務的人要「行公義、好憐憫、存謙卑與神同行」。

吳蓮英表示，要行公義、好憐憫大概只有神可以做得到，但是事在人為；她看中的是，存謙卑的心與神同行，與神同行是順服，跟著政策執行、領導來走，這也是她一貫的信念，要謙卑、要盡力做好。

行公義、好憐憫就是要有同理心考慮納稅人的感受，尤其國稅局是第一線為民服務的機關，所以各項稅務工作都與民眾息息相關，吳蓮英到台北國稅局服務以後也會秉持一樣的精神來傾聽民意，希望能夠以創新思維來精進各項業務，打造暖心、貼心的賦稅環境。

而前任台北國稅局長、現任賦稅署長，已經為台北國稅局打下很好的基礎，未來以服務她會以專業贏得信賴、以創新提升效能的精神來帶領國稅局同仁，共同創造更好的佳績。

在國際租稅方面，台北國稅局這方面的業務可能比其他國稅局還要重，吳蓮英也已經有心理準備，尤其今年要推動CFC（營利事業受控外國企業），還有國際反避稅CRS、三層文據架構等，都是打擊規避租稅規定，這都是稅務機關來合作、打擊租稅規避，否則就像Race to the bottom（底部競爭），到最後稅收可能會流失，這個是未來的工作重點，包含資訊交換還有打擊租稅規避，讓租稅環境更加透明，這也是全球的趨勢。

查核方面會繼續運用AI技術，進行選案查核也會與法務部調查局繼續合作，增進查核效能與績效，此外今年還有網路銷售的營業人都要稅籍登記等新規定，也是重中之重。以及5月報稅季節也即將來臨，也會持續推動手機報稅、多元便利繳稅的機制，來提升政府行政效能。

而財政部次長李慶華監交致詞時也表示，台北國稅局稅收大約是1兆2000多億元，幾乎占全國稅收1／2，所以台北國稅局是全國首善之區、在賦稅稽徵扮演重要的角色，局長的任務也相當重要。