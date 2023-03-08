香港經濟日報8日援引外媒報導，微醫在2022年8月已傳出今年上半年計劃來港上市，但最終未有音訊。消息指公司計劃赴美進行IPO，目的是尋求更高估值，並利用更深層的流動資金池。

報導稱，微醫目前並未決定最終集資規模。陸媒曾報導，微醫2022年7月獲得一輪新的融資，融資金額超過人民幣10億元，並由山東國有產業投資基金領投。

京東方 將攻iPhone SE 4面板
退休醫生暖心到偏鄉巡迴醫療 服務1450位北門居民
女性必經更年期不再是困擾 醫師教你重獲「性福」
#微醫 #計劃 #IP #最終 #上市