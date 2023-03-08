前台北市議員羅智強先前宣布爭取台北市大安區立委提名，今(8日)宣布由大安文山區議員王欣儀擔任競選總幹事，喊出為國為民注入「強欣針」。藍營前立委蔡正元大讚王欣儀義無反顧好樣的，也奉勸國民黨要員們應該以王欣儀為模範，成就大局要有所退讓，不該只顧自己的小確幸。

王欣儀表示，羅智強去桃園選市長無法獲得初選、民調機會後，仍大力支持輔選張善政，成功幫忙贏回桃園市執政權，這是戰功。所以現在羅既然已確定選擇回到大安區參選立委，就是背水一戰、關係到他的政治生涯能不能延續，眼前必須讓他能有職務、舞台，「藍軍重回執政這一戰，不能缺少他的空戰奧援！將監督民進黨的力量極大化！」她也承諾，未來地方的建設服務她都會敦促包辦、不怕找不到人做事。

「王欣儀好樣的！」蔡正元在臉書發文提到，王欣儀是資深的台北市議員，被視爲台北市大安區的「陸軍一姐」，擅長組織戰和選民服務。原本也有相當實力參選立委，但今天宣布放棄參加立委初選，支持羅智強參選並義無反顧出任羅智強的競選總幹事。

蔡正元指出，王欣儀考慮大局，因爲羅智強曾有功於國民黨的空戰，現在「浪子回頭」回防大安本命區，疼惜羅智強如果失去這次機會，將在年輕力壯時就要退休養老去。所以王欣儀喊出「給羅智強一個機會，就是給團結國民黨一個機會」，不但放棄這次立委選舉，還要分擔羅智強成敗的責任擔綱競選總幹事，這是很了不起的犧牲和承擔。羅智強也很感動地宣布，以後王欣儀參選時，羅智強也要擔任王欣儀的競選總幹事。

蔡正元直言，國民黨要員們應該以王欣儀為模範，成就大局要有所退讓，有資源要知道分享回饋，不該只顧自己的小確幸。