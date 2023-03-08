鶯歌鳳鳴地區被畫入桃園鐵路地下化計畫，交通部鐵道局去年陸續辦理用地協議價購會議，不過，鶯歌鄰近鐵路的住家近期卻掛起白布條，寫著「賤價強徵欺壓百姓、徵收不公不義」，不滿鐵路用地徵收補償金過低。對此，鐵道局北工處長郭林堯回應，徵收價碼都是依地方政府公共工程用地地上物拆遷補償標準計算，將再舉行區段徵收說明會，與民眾溝通。

鶯歌鳳福里有一排鄰近鐵路的住宅，被納入桃園鐵路地下化範圍，不過，有住戶反映，重劃區土地卻用非重劃區計算，價差太大，如今人工物料雙漲，房子遭拆後，補償金根本無法再蓋一棟，另外，建物建地只徵收或租用一半，剩餘部分根本不堪入住，鐵道局應該全數補償租金。

鳳福里長簡騰源表示，里民陸續都跑來陳情，反映鐵道局的徵收價格不夠他們買一間房，他近期也找上立委蘇巧慧服務處幫忙，希望鐵道局再與民眾溝通，想辦法突破現狀。

郭林堯說，地上物補償費是依「新北市興辦公共工程用地地上物拆遷補償救濟自治條例」、「新北市政府辦理公共工程地上物查估拆遷補償救濟標準」等規定辦理，費用包含地上物修復相關費用，另建物自行拆除者，可領取拆遷獎勵金。

郭林堯表示，依規定區段徵收說明會須辦理兩次，局處將再行舉辦區段徵收說明會，與民眾溝通。