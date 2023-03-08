婦女幹部獻花感謝縣長對婦女政策相挺。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今天3月8日為國際婦女節，苗栗縣政府在銅鑼1895生活文化館舉行「婦女創作巡迴聯展」開幕式，由縣長鍾東錦帶領社會處和參展團體，為巡迴展揭開序幕。

8個婦女社團分別透過劇場、繪畫及運動等多元方式，演繹出多采多姿的生命故事，展現女力能量與服務內涵；聯展列車後續將巡迴三義、苑裡、苗栗及頭份。

縣府規畫「閃耀三八、綻放女栗」婦女創作巡迴聯展慶祝這個國際節目，並呈現婦女在經濟、政治及社會各領域的貢獻，也讓外界欣賞婦女在心靈察覺、社交拓展、性別意識和技藝的成長。

這是縣長鍾東錦繼婦女會模範婆媳及績優小組召集人表揚之後，接連出席的第2場大型婦女節活動，社團幹部獻花感謝縣府團隊力挺婦女政策，鍾東錦則分送婦女鄉親巧克力花束向大家賀節。

縣長鍾東錦表示，「閃耀三八、綻放女栗」移師銅鑼作為聯展第1站，看到各界出席踴躍的盛況，以及多元豐富的參展內容，相信已成功打響第一炮，後續巡迴另4個鄉鎮市，各型態的婦女創作，都將更受鄉親喜愛。

他說，時代變遷，男主外、女主內已成傳統思維，現代女性已撐起半片天，女性的細心往往可彌補男性的粗枝大葉，讓家庭、社會更和諧圓滿，期待女力擴大綻放出來，讓苗栗更好、更棒。

鍾東錦表示，3月8日是聯合國婦女權益和國際和平日，相信人類多數愛和平的，普遍不希望引發戰爭造成局勢動盪，當前兩岸關係嚴峻，若民間能建立互訪交流的暢通管道，雙向善意互動，應可避免不必要的衝突，也契合國際和平日的精神。

銅鑼鄉觀光產業協會以劇場表演為活動開場，由樟樹社區婦女演出客家女性的生命轉折，茶園為背景、居民是主角、河邊洗衣是主軸，他們用動人的劇情演繹生命故事。

縣長鍾東錦聽到嘹亮悅耳的山歌，忍不住開嗓對唱一段，增添不少歡樂氣氛。鍾東錦一行參觀各婦女團體的創作後，他對客家藍染技藝大感興趣，在老師指導下，染出一塊花紋瑰麗的作品，自己都驚艷不已。

巡迴聯展另由苗栗縣傳統聚落文化協會、中原客家文化推廣協會、頭份市婦女會、生活美學協會、基督教女青年會、婦女福利服務中心及掀海風團隊，運用繪畫訓練老寶貝的細部動作，學習藍染技藝，養成運動健身習慣，以創新和突破來追求夢想與實踐，她們呈現具體而豐碩的成果，展現女力的正能量。

出席巡展開幕式的各界人士相當踴躍，有縣府社會處長楊文志、縣議員許櫻萍、黎尚安、銅鑼鄉長謝昌年、大湖鄉長黃惠琴、造橋鄉長徐連斌、鄉鎮市婦女會幹部、代表及村長等，人潮擠滿這處由台鐵倉庫改造的文化基地，展期將持續至4月15日，相關資訊請查詢縣府社會處官網