紀錄片《以神之名－信仰的背叛》揭露攝理教教主鄭明析以神之名，性侵多位女教徒的醜聞。（柯宗緯翻攝）

紀錄片《以神之名－信仰的背叛》揭露攝理教教主鄭明析以神之名，性侵多位女教徒的醜聞。今（8）日是國際婦女節，高市議員黃捷今在臉書沉痛PO文說，看了這部紀錄片，對於內容感到非常震撼，甚至幾度氣到顫抖。她呼籲，應正視紀錄片所揭露的醜陋真實，也是未來必須防範的事情。

「今天是婦女節，對我來說卻特別憂傷。」黃捷提到，自己在婦女節前夕，看了最近被熱議的《以神之名－信仰的背叛》攝理教的篇章，內容讓她非常震撼，甚至幾度氣到顫抖。她不敢相信說，同樣的手法竟可以在東亞（包括韓國、台灣、大陸、馬來西亞、香港等地）橫行近40年。

黃捷感慨說，無數受害女性中甚至包括未成年、學生，而性侵犯教主鄭明析多數時間竟逍遙法外，但她強調沒有任何人、任何團體有權力侵犯他人，更不允許假藉宗教之名、行權勢性侵之實。

她並呼籲，大家去看這部紀錄片，其中收錄受害者葉萱錄下的關鍵錄音證據。另，經了解，攝理教在高雄也有3個教會據點，3月也還有高雄的音樂會活動，演出《鄭明析－愛與人生交響詩》的曲目，過去1年內舉辦的聚會包括桌遊、烘焙、野餐，但活動對象有的只限女學生、女孩參加。

黃捷重申，她相信攝理教徒們多數都是善良、虔誠的人，但如今教主鄭明析長期的惡行一一被揭露，希望每個人都能多了解、認識自己的信仰，女性朋友更要多保持警覺、提升敏銳度。

最後，黃捷提到，在婦女節這天，願每位女性都能勇於追求更自由、自信的自己。所有利用權勢性侵的惡徒都能被繩之以法，也願受害者都能免於恐懼，不再被信仰背叛。

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