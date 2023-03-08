晶睿指出，2月合併營收創歷年同期新高，主要原因為延續安防市場需求的成長。
晶睿通訊近期發布新品AI智能監控系統VAST Security Station，針對客戶需求及應用場域推出三種彈性升級方案，為結合人工智慧及邊緣運算能力的監控站台，支援多種智能影像分析、提供精準查找及強大資安防護，助力企業提高營運效率，以更完整的解決方案滿足市場需求，並挹注營收成長。
迎向成長，晶睿強調，未來仍將持續滿足客戶多元需求，並積極拓展AI安防商機。
晶睿通訊（3454）今（8）日公布2月份合併營收8.7億元，較今年元月的8.5億元微幅成長2％，惟較去年同期的6.2億元成長39％，累計前二月營收17.2億元，則較去年同期的11.6億元成長48％。
晶睿指出，2月合併營收創歷年同期新高，主要原因為延續安防市場需求的成長。
晶睿通訊近期發布新品AI智能監控系統VAST Security Station，針對客戶需求及應用場域推出三種彈性升級方案，為結合人工智慧及邊緣運算能力的監控站台，支援多種智能影像分析、提供精準查找及強大資安防護，助力企業提高營運效率，以更完整的解決方案滿足市場需求，並挹注營收成長。
迎向成長，晶睿強調，未來仍將持續滿足客戶多元需求，並積極拓展AI安防商機。
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