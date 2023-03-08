滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，投資於全球上市基建公司的組合可享三大優勢，包括：一 、新的收益：2003-2022年全球基礎建設股票道瓊基礎建設指數，累積報酬率超過611％，超過全球股票MSCI世界指數的報酬率441％，換算成年化報酬更是超過10％。

二、較高股利：基礎建設公司有民生建設剛性需求支撐，營運現金流較為確定，觀察去年全球基礎建設股票道瓊基礎建設指數股利率為4.03％，相較全球股票MSCI世界指數的2.47％，提供較高的股利率。

三、較低波動：基礎建設公司較不受景氣循環影響，全球基礎建設股票道瓊基礎建設指數(14.2％)相較於對抗通膨的能源股MSCI能源指數 (29.9％)的波動度更低。

滙豐投信指出，基礎建設與民生需求息息相關，即便在近年市場雜音較多的環境下，基礎建設股票預估每股盈餘及股利率仍將持續攀升，尤其去全球化是國際的一個局勢，各國政府投入大量資金強化自身基礎建設實力，包括美國、大陸以及G7大國投資子彈預估將超過2.8兆美元，因此基礎建設未來的潛力無窮。

劉柏廷強調，該基金投資於全球上市的基建企業，其範圍遍及公用事業、通訊服務、大眾運輸以及能源轉型，從而取得多元的收益來源。隨著全球對基建行業的需求與日俱增，在未來數十年內，無論是成熟市場或新興市場的基建市場都會取得極為可觀的增長。

在萬物齊漲的環境下，尋求妥適的資金去處也變得格外重要。那何時投資基礎建設公司，會是相對較佳的選擇呢？滙豐投信指出，統計2003-2022年道瓊基礎建設指數成立20個完整年度來看，夏季、與冬季旅遊旺季，往往也是基礎建設類股表現較好的時間點，其中尤以第二季平均報酬率為4.91％，為各季度最高。投資人與其猜測何時停止升息、軟硬著陸等時機，投資於較不受景氣影響且抗通膨的基礎建設或許也是一個不錯的選擇。