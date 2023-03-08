竹山秀傳醫院8日舉辦「寵愛婦女GO健康」活動，並配合竹鹿婦女中心響應國際婦女節，同步在安排贈花與性別平等、器官捐贈、癌症防治宣導及骨質密度檢測，以實際行動向女性表達感謝。

竹山秀傳醫院與竹鹿婦女中心，舉行「花獻女神」婦女權益及兩性平權活動，藉由贈花的溫馨舉動，喚醒大眾對婦女權益及性別平等的重視。

根據國健署統計報告，60歲以上人口中，16％患有骨質疏鬆症，其中80％是女性，且女人從35歲後骨質逐漸流失，到更年期時，由於雌性激素分泌急速降低，骨質流失速度嚴重增加。

竹山秀傳醫院副院長沈德群醫師表示，婦女骨本消耗容易導致骨質疏鬆，更容易造成脊椎壓迫性骨折等問題，婦女骨質密度的檢測，是健康的重要指標，因此，院方在婦女節推出「腰椎骨質密度檢查」及「髖關節骨質密度檢查」專屬檢查項目，為婦女朋友「顧骨本」，期許大家能重視自己的健康，也關心身邊親友健康。