苗縣警察局與拱天宮特別準備小神衣。（通霄警察分局提供／李京昇苗栗傳真）

拱天宮「過爐」加持、限量結緣品媽祖小神衣。（通霄警察分局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動今年2月中旬圓滿落幕，為延續民眾對媽祖的熱情，苗栗縣警察局8日與拱天宮攜手辦理反詐騙宣導，希望藉由「媽祖婆有交代」的各種反詐撇步，教廣大信徒守護自己的錢包。

苗栗縣警察局莊勝雄今天率領通霄分局長陳至瑋、警局同仁，與拱天宮主委洪文華、拱天宮管理委員會委員們，在拱天宮廟前實施反詐騙宣導。

為吸引信徒遊客們走近聆聽，苗栗縣警察局特別與白沙屯拱天宮管理委員合作，發放特別經過拱天宮「過爐」加持、限量結緣品媽祖小神衣，深獲現場信眾好評，結緣品媽祖小神衣瞬間「秒殺」。

莊勝雄表示，詐欺手法層出不窮，最近常見詐欺手法有投資型詐騙、網路拍賣詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友詐騙、假冒親友詐騙，提醒大家詐騙犯罪已嚴重侵害民眾財產安全，呼籲切勿輕信陌生訊息，有疑慮務必撥打110及165反詐騙專線諮詢，以避免遭受侵害。

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