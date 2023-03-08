在女性力量崛起的現代社會，不僅成為職場中堅力量，在購房市場也佔據半邊天。根據58同城、安居客8日發佈《2023年女性置業調查報告》，對在5年內有置業規劃的女性進行調查，顯示在置業城市的選擇上，有67.7％的女性基於職業規劃及未來發展選擇置業城市。

其次則是生活便利性、教育資源和醫療資源等成為女性衡量置業城市的關鍵因素。相對來說，因為愛情而選擇置業城市的女性占比僅13.2％。

據中新網引述該《報告》顯示，與男性購房者相比，更多女性願意留在工作地買房，選擇在工作地及周邊城市購房的女性購房者占比88.2％，高於同時期的男性購房者占比。

在買房決策中，《報告》指出約8成女性受訪者傾向於購買新房，選擇購買二手房的女性購房者占比僅9.8％；此外，45.5％的女性購房者希望購買裝修房。

此外，女性購房者傾向選擇相對安全潔淨、基礎設施及商業較為完善的社區。選擇居住地則對社區周邊的生活配套是否合心意最為重視，選擇「一公里生活圈」要能滿足基本生活需要的女性占比65.5％。同時內部環境整潔、活動設施及物業管理水準也是女性購房者關注重點。

從戶型來看，《報告》顯示女性購房者傾向購買三居室的占比最高、達58.4％，其次有31.8％選擇購買兩居室，僅有8.8％、1％的女性準備購買四居室和一居室。