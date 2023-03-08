基隆市中山區驚傳狠心飼主虐待狗狗事件！中山區市議員施偉政接受民眾陳情，於7日前往基隆市中山區復興路一處民宅查看會勘，發現飼主竟將狗狗用鐵鍊綁於門外，完全不給水及食物一個多月。

只見門口貼滿了動保所通知單，但飼主完全擺爛。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

施偉政詢問動保所後表示，狗狗本身晶片隸屬台北市，所以還是希望飼主可以趕快出面，完成棄養的作業，讓狗狗可以接受基隆寵物銀行的收容，也讓鄉親可以好好休息。

市議員施偉政呼籲，請飼主盡快出面，解決狗狗遭棄置問題。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆狠心飼主「類棄養」狗狗，栓門口一個多月擺爛不顧。

施偉政說，這起虐待狗狗的「類棄養」事件已經造成鄉親非常大的困擾，因為狗狗本身被拴在飼主家外，聯絡得到飼主，所以不像一般大眾認知的棄養，但狗狗完全沒有食物和水，風吹日曬非常久，這對狗狗的心理有很大的影響，於是看到有人經過就狂吠不已，讓民眾也很頭痛。

德和里里長曾聖為表示，狗狗被棄置已經一個多月，鄉親都很困擾。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

當地德和里里長曾聖為表示，這個狗狗被主人棄置在自家門口已經長達一個多月，但主人都沒有回來，巷弄很小，所以有民眾經過狗狗就會開始叫，讓居民不得安寧，有跟警察局、動保所反應過，動保所也多次派員來訪視，貼滿了通知單，但飼主就是擺爛不管，實在很傻眼。

施偉政表示，現在沒辦法處理的原因是狗狗本身晶片隸屬於台北市動保處，因此基隆的寵物銀行也無法主動收容，而且狗狗本身也還拴在飼主家門口，原則上還是要靠飼主自己去動保處完成合法棄養後，再交由動保銀行收容，或是請飼主把狗狗帶走。

施偉政呼籲，請飼主盡快負起責任出面，也希望動保所或許可以思考其他方案，儘早解決這個困境，例如是否開罰等等，還給民眾一個安寧的環境，也讓狗狗可以安心生活。