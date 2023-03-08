日本35歲男星東出昌大外型帥氣，從模特兒轉換跑道成為演員，出演NHK晨間劇《多謝款待》獲得高人氣，也因此與劇中女星渡邊杏交往，兩人結婚後育有兩女一子，不料2020年東出昌大卻在老婆懷孕時與未成年女星爆出婚外情，事業受到重創，近期有日媒追蹤東出昌大現況，發現他在山上過生活。

日本富士電視台特別追蹤東出昌大的近況，自從三年前爆發婚外情醜聞後，東出昌大近年幾乎沒有現身在螢光幕前，原來東出昌大一年前就跑到山裡生活，該地交通不便，山路只能容納一輛車行駛，他用防風布搭建簡易的棚子當作客廳，房子雖然有電卻沒有暖氣，想要取暖只能自己劈柴生火，就連日用水都是山上的泉水，東出昌大還會自己種菜，有狩獵執照的他想吃肉就會去山上打獵，也會親自處理獵物和做飯，過起「野人」的生活。

被問到在山上生活的原因，他表示：「因為我一直常常被追著跑。」並透露曾在家門口看到徘徊的人，原以為是迷路，沒想到對方拿出攝影機說要拍節目，去超市也會被媒體跟蹤拍攝，讓他現在外出不免會懷疑身邊有記者跟蹤。不過由於在妻子懷第三胎時出軌19歲的唐田英里佳，嚴重影響他的形象，且離婚後他只給不到1萬元新台幣的撫養費，之後又帶嫩妹回劇組過夜，讓經紀公司震怒開除，節目播出後有許多日本網友批評：「出軌的人是他，沒事幹嘛把自己裝成受害者」、「在面對山林野獸的生命之前，先面對自己的家人吧！」