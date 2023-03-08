台中警大搬風 125名警官人事異動10日到任 19:082023/03/08 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市政府警察局公布125名警官人事異動名單，將於3月10日到任新職。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真） 台中市政府警察局公布125名警官人事異動名單，將於3月10日到任新職。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真） 台中市政府警察局公布125名警官人事異動名單，將於3月10日到任新職。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真） 台中市政府警察局公布125名警官人事異動名單，將於3月10日到任新職。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真） 台中市政府警察局推動治安工作需要、有效發揮整體治安功能，日前開會作通盤檢討，依據各單位適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，於8日公布125名警官人事異動名單，將於今年3月10日到任新職。 歡慶38婦女節 女警體貼有自信 明仁會春酒旗袍女郎報不完 道上兄弟：免費幫忙宣傳 歡慶38婦女節 龍潭警分局長請女同仁喝咖啡、吃蛋糕 #125 #人事異動 #職務 #警官 #中警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東勢警分局慶婦女節 分局長邀女性同仁享美食、致贈玫瑰花 09:412023/03/08 社會 北市警「數位科技戰情中心」9日成立 蔣萬安將親揭牌 17:412023/03/08 社會 苗栗原遠雄醫療園區火警30小時撲滅 04:102023/03/08 地方新聞 民眾黨議員揭蔣市府局處大缺工 台北市府回應了 17:222023/03/08 政治 歡慶國際婦女節 苗警局長貼心致贈玫瑰花 14:332023/03/08 社會 慶祝婦女節 桃市平鎮警分局贈禮品慰勞女同仁 11:372023/03/08 社會 北市菜鳥刑警辦案迷上酒店妹 猛傳訊「喜歡妳」被打槍遭記過拔牌 15:542023/03/08 社會 慶婦女節致敬女性同仁 大雅警分局贈禮品、鮮花 09:032023/03/08 社會 讓女性同仁美美過婦女節 中壢警分局長致贈面膜、玫瑰花 10:412023/03/08 社會 17省分債務率超過預警紅線 恐成政策未爆彈 04:102023/03/08 話題觀察 一箭雙鵰！ 警破詐騙機房 竟是竹聯「仁堂」假刑警助攻 15:082023/03/08 社會 太危險！「這東西」竟捲進腳踏車鏈受困路中央 巡邏警急救援 16:342023/03/08 社會 白沙屯媽有交代！苗警與拱天宮攜手教信徒防詐守荷包 19:322023/03/08 寶島 黑幫春酒「跑車、旗袍妹」迎賓 警政署長重怒：列掃蕩目標 19:102023/03/08 社會 黑道春酒警氣炸！他憶一清轟「政府擺爛？」 網無奈嘆1句話 18:232023/03/08 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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