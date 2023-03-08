台中市政府警察局公布125名警官人事異動名單，將於3月10日到任新職。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局公布125名警官人事異動名單，將於3月10日到任新職。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局公布125名警官人事異動名單，將於3月10日到任新職。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局公布125名警官人事異動名單，將於3月10日到任新職。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局推動治安工作需要、有效發揮整體治安功能，日前開會作通盤檢討，依據各單位適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，於8日公布125名警官人事異動名單，將於今年3月10日到任新職。