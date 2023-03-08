達爾膚去年受風控、客戶庫存去化，中國占比驟降至3％下，累計營收9.26億元，年衰退16.2％；惟因台灣、東協及日本等海外市場快速成長，全年毛利率達71％、年增8個百分點，加上美金升值，全年稅後純益達3.4億元，年成長14.86％，EPS 7.55元。

該公司今年2月營收6,625萬元，整體業績表現與去年相當。內部預期，隨著醫美節檔期，來臨，實體通路將推出各式活動，將帶動業績成長。

法人表示，2022年是達爾膚的營運谷底，預期在日本、大馬、新加坡去年營運呈現倍數成長，今年將延續成長方道下，將推波達爾膚2023年有機會重回雙位數百分比。

2023年邁向成立20周年的達爾膚，除了品牌DR.WU外，2021年也插旗保健品，成立高端品牌Redermx，未來營運除了台灣實體、電商維持穩健成長，內部擘劃海外市場、保健品是未來的雙成長主軸，中長期希望海外、台灣實體、線上占比三分天下。