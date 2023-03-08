羅馬尼亞陸軍宣布了採購美國M1艾布蘭主力坦克（M1 Abram）的計劃，過去雖然也考慮過德國豹2（Leopard 2），但是出於任務性質國防部高層認為艾布蘭更符合羅馬尼亞軍的需求，並預計採購1個營約54輛。除了主力坦克之外，還包含了自走砲、步兵戰鬥車以及F-16的飛彈。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）8日報導，這項軍購案的消息是在2023年3月3日的一次網路採訪中，羅馬尼亞國防部裝備總局英奇卡斯中將（Teodor Incicaș）所公佈的。當地媒體Defense Romania先前已經預測到羅馬尼亞將會採購M1艾布蘭坦克，並報導說，該國已經向美國政府提交了採購意向。

英奇卡斯將M1坦克列入一份即將提交給羅馬尼亞議會審批的採購清單。據，他還提到了想要採購自走炮、步兵戰鬥車、短程和超短程防空系統以及2種類型的飛彈，這些都是為了裝備羅馬尼亞的F-16戰鬥機。

豹2A6M 的卓越性能歸功於防護、機動性、可控性和火力的最佳組合。（Krauss-Maffei Wegmann）

目前還沒有關於這筆軍購案的相關預算資訊，也沒有提到需要採購的具體型號，但英奇卡斯表示，羅馬尼亞陸軍將要採購一個營的M1坦克，約54輛，並按照陸軍的要求升級系統。

據了解，羅馬尼亞陸軍過去也曾考慮德國豹2主力坦克。在網路採訪中，被問及為何選擇M1艾布蘭坦克時，英奇卡斯這麼回答：「因為陸軍總參謀部認為，對於這種坦克加強旅的任務性質來說，艾布蘭是最好的工具，具有在執行任務方面的獨特性。」

除了購買M1艾布蘭主力坦克外，羅馬尼亞陸軍還計劃更新其現有的TR-85和TR-85M1主力坦克，以及前面所提到的，向其裝甲部隊中引進新的自走炮、步兵戰鬥車和短程防空系統。羅馬尼亞陸軍計劃還包括向其F-16戰鬥機引進2種新型飛彈。羅馬尼亞計劃於2023年向國會提交這些購買計劃，以獲得批准。

Today's vehicle is the Romanian TR-85 M1; the indigenously designed tank from Romania that is influenced by the T-55. It was designed and built entirely in Romania, and almost no parts interchange with the T-55. pic.twitter.com/4oAllcji8W — Derek Courson🏴‍☠️ (@DerektheCleric) June 3, 2022

根據英國國際戰略研究所（IISS）的《The Military Balance 2023》期刊，羅馬尼亞陸軍目前擁有220輛T-55AM主戰坦克、103輛TR-85主戰坦克和54輛TR-85M1主戰坦克。這些坦克中，TR-85是羅馬尼亞基於蘇聯設計的T-55坦克開發的魔改版本，而TR-85M1則是根據北約標準進行升級的坦克，採用羅馬尼亞自行開發的、基於德國V8 830馬力柴油發動機的動力系統。

儘管羅馬尼亞的採購計劃通常進展緩慢，但俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭後可能會加快相關的程序，畢竟有其迫切性。