今（8日）「殯葬大亨」龍巖創辦人李世聰逝世，龍巖新聞稿表示，創辦人總裁李世聰於今日上午安詳離世，遺愛人間，家屬、子孫等陪同在側，圓滿人生最後旅程，享壽65歲。李世聰與妻子劉萍曾涉嫌於2013年至2019年用龍巖及福澤基金會，以五鬼搬運的方式，將基金會的善款轉入自已的帳戶，由劉萍購買精品等，7年侵占2100萬元，案件經審理最後不起訴。

調查局懷疑，李世聰夫婦利用能夠主導龍巖公司及龍巖社會福利慈善事業基金會董事會的機會，將龍巖公司款項，以「公益捐款」名義，分次轉到「龍巖基金會」，再轉到由劉萍擔任董事長的「福澤慈善基金會」，再轉到李、劉帳戶私用。李、劉2人自2013年至2015年，每年搬走300萬，劉萍則用這些款項支付信用卡、貸款本息，並向主管機關不實申報。

2016年到2019年，李世聰夫婦再以龍巖基金會運作需經費的名義，陸續賣出基金會持有的龍巖公司股票，再將部分售股所得以公益捐款的名義轉給福澤基金會，同樣每年從龍巖基金會搬走300萬，轉到2人帳戶，劉萍再把「善款」以現金提領、繳交稅款、健保費及電話費等個人支出，並向主管機關不實申報。調查局估計，李世聰夫婦從2013年起的7年內，共侵占2100多萬元。

不過，北檢偵結，檢方認為，基金會實際上營運支出超過龍巖捐贈，夫妻倆所涉侵占罪嫌不足，將2人不起訴，但檢察官依職權送台灣高檢署再議，高檢署審核後，認為再議無理由，依法駁回，李、劉2人被控侵占罪部分，獲不起訴確定。但劉女盜蓋董事印文，則依偽造文書起訴，目前審理中。