台中市議員朱暖英表示，有不少民眾不清楚藍色標線的用途。（朱暖英提供／張亦惠台中傳真）

一般道路上的標線多是白色、黃色、紅色，多數人都能清楚辨識標線的用途，台中市議員朱暖英表示，有民眾發現自己家附近出現藍色標線，但不知道是什麼用途。觀旅局表示，藍色標線是自行車的指示行標線。朱暖英則要求市府應多宣導，讓民眾清楚了解標線功能。

朱暖英說，政府做什麼政策都需要多宣導，有許多民眾不清楚藍色標線的功用是什麼，因大眾不了解究竟是馬路標線還是自行車道，最後竟演變成了機車的違停標線，失去了畫設的意義。

觀旅局觀光工程科科長廖偉志說，藍色標線是自行車的指示行標線，功用在於指引自行車騎士騎乘方向，一般民眾多認為自行車是專用道，但因土地取得困難，實際上許多自行車是與汽機車同道的，中央參考國外作法後在台灣辦理，可以避免騎士迷路，也能提醒用路人有自行車經過。

廖偉志指出，標線有規定一定的長度並要求有標塊指示方向，台中市2019年開始有部分路段畫設，近幾年來在環島路線上，陸續有增加畫設路段。至於該如何讓更多民眾得知，觀旅局表示，未來會在多加宣導，解答民眾的疑惑。