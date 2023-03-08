台灣連鎖速食店百家爭鳴，其中源自日本的摩斯漢堡可以說是開創一片天，雖然產品單價偏高，但是現點現做的美味餐點以及經典紅茶成功吸引不少忠實粉絲。近日有網友表示，無法理解摩斯為何要把米漢堡的「白米」下市，貼文一出，讓許多米漢堡愛好者直呼有共鳴。

原PO在Dcard發文表示，自己無法理解為何摩斯要下架2項產品，一是很久以前曾推出的蝴蝶蝦，他從小就超愛吃蝴蝶蝦，不過不知道哪天開始蝴蝶蝦就消失在摩斯的菜單中，「這應該可以說是我在摩斯吃過最好吃的東西了吧！？」

原PO指出，第二項是米漢堡中的白米，「欸這個我更不能理解，是我脫離摩斯太久嗎？」原PO強調，白米對於不愛藜麥的他來說是唯一救贖，「結果竟然沒了…這我真的不行…」，若未來摩斯不打算讓白米回歸，他就再也沒有動力去吃摩斯了。

對此，許多米漢堡愛好者紛紛回應，「不喜歡藜麥+1，真的很不優，可能是賣藜麥比白米賺的多吧…」、「我也喜歡白米，藜麥米不好吃，從以前一個禮拜吃2次摩斯，現在一個月都不一定有吃2次，金點還有18點都沒用」、「我也不喜歡黎麥，喜歡白米，覺得是強迫漲價，藜麥比白米多5塊，大麥又比藜麥多5塊，啊現在只有藜麥跟大麥能選而已」。