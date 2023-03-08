世界棒球經典賽開打，八德國民運動中心營運廠商與連鎖咖啡品牌路易莎合作，推出「運動咖啡廳」限定活動。（八德國民運動中心提供／陳夢茹桃園傳真）

世界棒球經典賽受疫情停辦，睽違6年終於要在今晚7點正式開打，桃園市政府這次沒有舉辦官方直播活動，不過八德國民運動中心營運廠商跟旁邊的連鎖咖啡品牌「路易莎」合作，民眾只要到八德國民運動中心看球賽並打卡，就能獲得路易莎9折優惠券，而且只要中華健兒勝利，隔天健身房跟游泳池就會祭出折扣優惠。

八德國民運動中心執行長陳孟紳指出，八德國民運動中心1樓有路易莎進駐，由於世界棒球經典賽深受許多人關注及喜愛，外面有許多運動餐廳及酒吧會有直播活動，年前便突發起想將兩者做結合，推出「運動咖啡廳」限定活動，在路易莎門市的大廳架設投影機，再擺上桌椅，讓民眾可以舒適地觀看比賽，若是餓了還可以到一旁點飲料跟點心，喝咖啡、看球賽，一起為中華隊加油。

不僅如此，中華隊只要勝利就會推出優惠，陳孟紳說，中華隊獲得1場勝利，隔天健身房（第1小時）、泳池單次入場享9折優惠；中華隊累計2場勝利，隔天健身房（第1小時）、泳池單次入場享8折優惠；中華隊累計3場場勝利，隔天健身房（第1小時）、泳池單次入場享7折優惠；中華隊若預賽4場全勝，12日起至19日，健身房（第1小時）、泳池單次入場享就享5折優惠。

陳孟紳說，歡迎熱愛棒球、支持中華隊的民眾「挺中華、來八德」，只要中華隊勝利越多，八德國民運動中心推出的優惠就越多，陸續有民眾到場準備觀賽，不過人潮尚未聚集，推薦大家若運動餐廳、運動酒吧客滿或訂不到位，也可以到八德國民運動中心喝咖啡看球賽，為中華隊加油。

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