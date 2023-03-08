衛福部健保署即將在4月份調整健保部分負擔，預估將影響117萬人，恐造成就醫貧窮障礙。國民黨團今（8）日召開記者會批評蔡政府，除了編列預算撥補健保虧損外，根本無心改革健保醫療浪費、藥價黑洞等問題，若調漲部分負擔之後，健保整體醫療支出依舊增加，衛福部長、健保署長要不要下台負責？

衛福部長薛瑞元表示，這次撥補200億元到健保，會進入安全準備金，而部分負擔新制是為了促進分級醫療，不是為了節制健保浪費。

健保署長石崇良表示，調整部分負擔是為落實分級醫療，不是要彌補財務缺口，而是透過小幅度負擔調整，引導民眾轉診就醫習慣，讓輕症或慢性病人至基層院所就醫，也讓大型醫院回歸照顧急重難罕的角色。

他也強調，為避免影響弱勢 族群就醫權益，除了法定重大傷病、分娩及山地離島就醫，其他機關補 助弱勢群體（低收入戶、3 歲以下兒童、榮民、榮眷等）維持免部分負擔外，中低收入戶及身心障礙者，本次藥品部分負擔調整皆不調升。

國民黨團針對健保問題指出，健保總額每年超過7000億元，其中部分仍有浪費情況，請衛福部進行檢討。

石崇良表示，今年健保總額已經來到8364億元，維持每年控制5％的成長，台灣老化速度快，醫療支出，相較世界已經算控制很好了。

至於被點名下台，石崇良回應，自己才剛上任第一個月，會尊重委員的批評與指教。