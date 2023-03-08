餐飲族群自農曆年開紅盤以來，屢屢吸引市場目光，先有王品、亞洲藏壽司等股價爆發，六角也不甘示弱，挾統一投顧點名看好獲利翻揚利多，發動漲勢。

統一投顧指出，六角營運於2022年下半年漸入佳境，看好2023年獲利起飛。觀察其重要事業發展，首先，日出茶太持續擴大全球版圖，東南亞與澳洲拓點動能維持雙位數，美國將開設二間直營店，並將複製澳洲茶太的成功模式；其次，經歷2020～2022年谷底，王座國際營收、獲利可望於2023年雙走揚；再者，杭州瑞里經歷大陸手搖飲產業汰弱留強與疫情洗禮，元月單月營收乍見曙光，估計2023年轉盈，整體營運呈現三箭齊發格局。

研究機構估算，六角2023年營收將年增15.1％、至48.37億元，同時，每股稅後純益（EPS）將從2022年的5.81元，持續大幅成長43.1％，來到8.32元，且看好2024年獲利亦能維持高雙位數百分點成長。以2023年的EPS計算，目前本益比為19倍，統一投顧認為，由於營運低點已過，進入獲利高成長循環，評價可望往歷史區間21～28倍的上緣靠攏，給予216元股價預期。