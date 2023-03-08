南韓童星金智怜擁有水汪汪的大眼睛和清純可愛的臉蛋，2011年就在電影《熔爐》飾演男神孔劉的女兒，後來也在《雲畫的月光》、《梨泰院》等劇扮演主角少年時期的角色，深具發展潛力。今年她已長成17歲少女，1月卻爆出向人借錢不還，甚至傳出讓債主之一的饒舌歌手ACHILLO產生輕生念頭。

年初有一名自稱是金智怜前男友的網友，發文指控她不還錢，連累他的爸媽得更拚命賺錢，「她要求不要再有聯繫，因為和別人約會，也說會還欠的錢」，卻未再有聯繫，因此猶豫6個月後決定公開此事；此外，《高等Rapper 4》發跡的歌手李尚宰也在金智怜IG底下砲轟：「拿我的錢去海邊嗎？」更透露她欠下150萬韓幣，重點還說謊借錢，最後直接搞失聯。

受害的不僅這兩人，饒舌歌手ACHILLO也在IG表示：「智怜啊，為什麼不快點還1800萬韓元？再不還錢我就再爆一次料，準備上九點新聞吧」，ACHILLO透露他的爸媽得知金智怜家庭狀況後，貸款提供房間給她住，某天卻突然離家出走，借的錢不還，連答應照顧貓咪的80萬照顧費也沒付。

為此，金智怜在IG否認搞失聯，發出全黑文回應：「很抱歉農曆新年給大家帶來壞消息，跟家長決定以法律方式應對」，並說之後會再對大家說明情況。不過，ACHILLO在4日在IG直播談及此事，說話口氣非常激動，且口齒不清、眼神飄忽不定，甚至暗示想輕生，讓粉絲非常憂心，好在7日他再度發文稱「自己還活著」，而金智怜目前未再對欠債事件有過任何回應。

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