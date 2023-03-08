金馬影后陸小芬重返大銀幕之作《本日公休》上映至今票房突破500萬，今（8日）適逢婦女節，她與在片中同樣飾演理髮師的小女兒方志友，延續電影的溫情，親自為弘道老人福利基金會的長者義剪，陸小芬緊張地直呼：「擔心剪壞，讓伯伯哭了怎麼辦！」方志友也笑說，本來很焦慮，但一剪下去感覺就回來了，被剪髮的伯伯也滿意讚「技術很好！」

開拍前2人都特訓了2個月，方志友先前曾幫老公楊銘威的奶奶剪頭髮，獲得「楊家四代」的讚賞，一開始受訓時老師很嚴格，不被看好可以短時間學好，「剛開始練時一直掉剪刀，但最後被老師說2個人都很有天分！」開玩笑說：「老公如果哪天惹我，我就幫他剃光頭！」平時她也會幫兒女剪髮，並透露就讀小二的女兒穿搭很時髦，「她還想把頭髮染成我電影裡的粉紅色，之前因為喜歡彩虹小馬，還想染成彩色。」

另外，楊銘威近來參與實境節目《來吧！營業中2 星之沙龍》，但只負責調製飲料，讓方志友狠虧老公太輕鬆，最近釋出的預告中，方志友前去捧場，沒想到竟被楊銘威洗頭洗到滿臉泡泡，讓她一肚子火。她今受訪時笑曝，當天真的有生氣，也不忘虧修杰楷在節目中把電推拿反，「我有安慰修（杰楷），沒關係啦節目效果啊！但被剪的好險不是我。」

陸小芬也有幫88歲的老母親剪髮，媽媽很喜歡燙大捲，但因為年紀大行動不便，沒辦法常常跑理髮院補燙，「我就幫她剪成學生型的短髮，不然如果沒補燙時間久了會很邋遢，現在媽媽頭髮很乾淨俐落。」媽媽也很滿意新造型，誇她「沒拍戲可以開店也不錯」。事前練習時，陸小芬一度練到手快抽筋、剪到手見血，談及剃鬍子最困難，需要用自己的膝蓋來練習，掌握下刀力道，「刀子很利！很怕一刀下去就一層皮下來！」