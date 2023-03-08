四分局分局長李建興親自致贈女性同仁禮品。（四分局提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府警察局第四分局為響應3月8日國際婦女節，分局長李建興特別提前在6日上午致贈女性同仁面膜保養品等精美禮品組合，警友第四辦事處也熱情提供手工低糖餅乾和大蛋糕，當天下午還有加上下熱騰騰的肉包和巧克力，全天候馬拉松式慶祝活動，女同仁們直呼「好幸福」，8日分局粉絲專頁也舉辦抽獎活動。

第四分局指出，全體同仁共有362人名，女性員工61名，占整體比例16.85％，且人數有逐年攀升的趨勢，女性在警界職場中已不再是萬綠叢中一點紅，隨著年齡增長，也會面對工作和家庭間的取捨難題。

四分局8日也在臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動。（四分局提供／張亦惠台中傳真）

李建興提前邀請所有女性同仁暫時放下手邊的工作，彼此放鬆話家常，並親自為在場的每一位切蛋糕桌邊服務，分局粉絲專頁也在38婦女節當日辦理抽獎活動，以分局女性為主角，描述30歲、40歲、50歲各個年紀所展現的心境，結合反詐騙宣導，將抽出穿著警察制服的「熊美麗」玩偶。

李建興表示，在這3月份屬於女性的專屬月份，感謝及肯定每位女性同仁平時工作的努力與表現，透過慶祝活動讓大家補充能量外，也期待大家能用輕鬆的心情面對各項挑戰。