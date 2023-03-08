WBC世界棒球經典賽A組預賽在台中洲際棒球場開幕，台中市長盧秀燕在開幕式欣喜表示，很高興在台灣也能有大聯盟等級的球場可以舉辦大賽。副總統賴清德致詞時讚嘉賓里維拉說，誰都知道里維拉要投卡特球，但就是打不到、打不遠，還耍冷說就算里維拉頭髮剩不多，我們還是愛他！

賴清德用英文喊出：「先生女士們，晚上好，歡迎來到台灣！」可惜這句烙洋文，現場觀眾反應沒有特別熱烈。賴清德說，台灣的球員都很不錯，希望美國大聯盟的長官們多多照顧，只要給他們機會表現，他們一定能打得很好。

賴清德致詞時提到王建民跟里維拉（Mariano Rivera），兩人曾經同為大聯盟紐約洋基隊的投手，王建民的知名球種是伸卡球（Sinker，又稱沉球），里維拉的知名球種是卡特球（Cutter，又稱切角直球、快速滑球）。賴清德強調，王建民是洋基隊的先發投手，里維拉是洋基隊的終結者，誰都知道王建民要投伸卡球，誰都知道里維拉要投卡特球，但就是打不到、打不遠，實在是非常精采。

賴清德隨後似乎想講個笑話，他說雖然里維拉頭髮剩下不多，但我們還是愛你！讓現場氣氛似乎瞬間冷了一下。

A組首輪預賽中華隊出戰巴拿馬，開幕式播放了巴拿馬國歌及中華民國國旗歌。巴拿馬裔美籍里維拉身為棒壇名人堂殿堂等級的終結者名投，本場比賽特別受邀出任開球嘉賓，開球後他與盧秀燕面對面交談了好幾句話，里維拉雙手放在盧秀燕肩膀上，之後兩人還手牽手，互動相當熱切。

在王建民活躍於大聯盟賽場時，里維拉這位最強終結者也遠近馳名，廣為台灣棒球迷所知。甚至還被引用到政壇，出現陳水扁「扁維拉」、馬英九「馬維拉」等稱呼，形容馬英九執政時期拖陳水扁「八年遺毒」出來救援，及蔡英文執政時拖「難道馬英九不用負責嗎」出來救援的現象。