董事會8日也決議，今年每股將配發1.35元的現金股利。以遠東新8日股價收盤32.3元計，現金殖利率4.17％。

遠東新指出，去年化纖、聚酯等紡纖本業的營運波動不大，主要是因轉投資事業的獲利衰退、貢獻度減少所致。

對於今年的營運，遠東新指出，上半年應該是低點。手中聚酯、回收瓶粒等訂單量持續，投資擴充產能的腳步未緩。

遠東新認為，如果通膨降緩、其他變數對景氣的影響降低，預期下半年的表現應會優於上半年。