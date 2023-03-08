第5屆世界棒球經典賽A組預賽率先8日在台灣洲際棒球場開打，晚間在中華隊與巴拿馬之戰賽前舉行開幕儀式，並邀請大聯盟名人堂傳奇球星李維拉、副總統賴清德擔任開球投手，而負責蹲捕的捕手特別找來李維拉過去洋基隊友王建民，當李維拉從右外野牛棚走出時也播放他經典出場曲。

李維拉這次來台行程滿檔，今天不只先到大甲鎮瀾宮，體驗台灣當地廟宇風俗，接著來到洲際棒球場舉行唯一一場簽名會，接著擔任開球嘉賓，他從右外野牛棚緩緩步上投手丘時也播放他經典出場曲「Enter Sandman」，他直接把球投進王建民手套，為賽事揭開序幕，最後離場前兩人也再次擁抱。

大聯盟傳奇球星李維拉（左）與副總統賴清德為經典賽中華隊、巴拿馬之戰開球。（中央社）

開幕典禮中中華棒協理事長辜仲諒也為中華隊加油打氣，要台灣健兒拿出膽試（台語），「我們沒有時間緊張、害怕，當你覺得害怕時要記得拿出勇氣，拿出台灣人的膽試（台語）。」

辜仲諒向中華隊喊話，「不現在表現要什麼時候才表現，打給所有國人看，拿出你的膽試（台語）全力以赴。」

賴清德也代表總統蔡英文歡迎大聯盟貴賓來台灣，也希望大聯盟的長官多多照顧在美國打拚的台灣球員，「他們都是很好的球員，只要給他們機會一定會表現得很好。」

今天賴清德與李維拉一起擔任開球嘉賓，他也熱烈歡迎李維拉之後有機會再訪寶島，「不管你頭髮剩多少，我們都愛你，什麼時候再來台灣我們都歡迎你。」

身為資深棒球迷的賴清德也笑說，雖然要5支球隊都把平時訓練的都展現出來，自己仍不免私心要幫中華隊加油，「祝中華隊旗開得勝，前進東京，球迷大家都是最佳第十人。」