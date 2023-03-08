「蛋荒」席捲全球，為了解零售端雞蛋供應情況，台中市府經發局主動調查傳統市場、超市及賣場雞蛋販售情況，發現目前白雞蛋價格每斤約60至65元、紅雞蛋每斤約70至90元，從2月至今漲幅約達3成，且因上游蛋量供應減少，部分市場還採取限量購買10顆的措施。

台中市經發局8日針對各傳統市場，以及家樂福、好市多、大買家、大潤發、全聯、楓康等超市、賣場通路，了解雞蛋供應情況，發現傳統市場雞蛋供貨有不穩的問題，有些商家要求消費者每次限購10顆，或是採取分批上架的情況銷售，賣完為止。

建國市場的蛋商表示，受天氣不穩定、雞隻短少及生蛋率不足等因素影響，上游蛋量供貨較過去少了2／3，且價格從2月的每台斤50元、現在已經漲到每台斤65元。另第五市場2月份白雞蛋每台斤60元、現在已漲到70元；原本採秤重販售的紅雞蛋已改為1盒10顆包裝販售，價格也從2月時約100元漲至110元。

經發局指出，即便在同一個傳統市場內，不同攤商也會因調貨的能力不同，出現部分攤商無蛋可賣的情況；至於賣場通路每盒冷藏蛋價格約90至110元，常溫洗選蛋每盒約65至99元左右，價格視品牌略有浮動，呼籲民眾不要因預期心理囤積雞蛋，也盼中央加強補充調度。