今年清明節前中部國道火燒山已多達66件，高公局中區養護工程分局呼籲民眾掃墓勿燃燒雜草。 （國道公路警察局提供／陳世宗台中傳真）

今年清明節前中部國道火燒山已多達66件，高公局中區養護工程分局呼籲民眾掃墓勿燃燒雜草。 （國道公路警察局提供／陳世宗台中傳真）

今年清明節前中部國道火燒山已多達66件，高公局中區養護工程分局呼籲民眾掃墓勿燃燒雜草。 （國道公路警察局提供／陳世宗台中傳真）

清明祭祖掃墓，國道沿線邊坡曾發生多起因民眾於墓園焚燒雜草或燃燒紙錢造成大範圍火燒事件，國道高速公路局中區養護工程分局統計，今年中部國道紀錄火燒山或邊坡事件已高達66起；不僅造成空氣汙染，並嚴重影響國道行車視線。高公局中區養護工程分局籲請民眾切勿焚燒雜草，共同維護國道行車安全。

高公局中區養護工程分局指出，國1三義、頭份路段，以及國3後龍、通霄、龍井、沙鹿、草屯、名間、竹山等路段鄰近墓區，於去年清明節前後共發生4起火燒山或邊坡之事件；今年截至3月6日為止，中部國道紀錄火燒山或邊坡事件亦高達66起。

中區養護工程分局說，掃墓燃燒雜草產生的濃煙，不僅影響國道行車視線，也危及公共安全。提醒民眾掃墓「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼及「記得」隨手收拾垃圾，避免釀成墓區火燒山事件。萬一不慎引發大火，請先撥打119向當地消防單位求救。

中區養護工程分局表示，倘於國道沿線發現民眾露天燃燒造成空氣汙染影響行車安全情事，將請地方政府環保單位依「空氣汙染防制法」第32條規定處置；燃燒紙錢雖為民俗活動之一，惟為維護公共安全，請民眾儘可能避免，倘從事相關活動時，請注意避免違反空氣汙染防制法相關規定。

中區養護工程分局強調，今年清明節連假為4月1日至4月5日，共計5天，為鼓勵民眾提前回鄉祭祖，以分散掃墓人流及車潮；本次清明連假提前2週週休（3／18-19、3／26）實施單一費率再7折優惠的交通疏導措施，建議民眾可提前掃墓，省時又省錢。