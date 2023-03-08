中共中央總書記習近平今日下午出席十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，是中央把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求，著眼於更好統籌發展和安全、經濟建設和國防建設作出的戰略部署。貫徹落實好這一部署，對實現建軍一百年目標、加快把共軍建成世界一流軍隊，都具有十分重要意義。

會上，來自軍委科學技術委員會的劉澤金代表、軍委裝備發展部的饒文敏代表、來自國防動員系統的王巨集宇代表、來自聯勤保障部隊的唐林輝代表、來自陸軍的宛金楊代表、來自海軍的王亞茹代表依次發言，就國家實驗室建設、國防科技工業能力建設、重大基礎設施統籌建設、國家儲備建設、邊海防工作、全民國防教育等方面問題提出意見和建議。

在6位代表發言後，習近平發表講話，重點圍繞鞏固提高一體化國家戰略體系和能力提出要求。他強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。

習近平指出，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力是複雜系統工程，要統籌全域，突出重點，以重點突破帶動整體推進。要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新、原始創新，加快推進高水準科技自立自強。要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，優化體系佈局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。要加強重大基礎設施統籌建設，提高共建共用共用水準。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

習近平強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，必須向改革創新要動力。要堅持問題導向，持續優化體制機制，完善政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的工作格局，更好推進一體化國家戰略體系和能力建設。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持會議，中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民參加會議。