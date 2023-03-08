殯葬業龍頭龍巖集團創辦人李世聰今（8）日上午辭世，享壽65歲，李世聰過去曾因罹患號稱「最惡腦瘤」的神經膠質細胞瘤住院治療，國泰綜合醫院衛教資訊指出，腦瘤中有一半以上為神經膠質細胞瘤，大多都屬於惡性，當出現「視力模糊」等8種徵兆時，一定要提高警覺，盡速就醫檢查。

國泰醫院神經外科醫師謝政達、張志儒指出，遺傳、外傷、免疫性、環境、病毒感染等因素都可能導致腦瘤發生，不過其主要成因至今仍無法確定，而最常見的原發性腦瘤，是從神經膠質細胞突變的「神經膠質細胞瘤」，腦瘤中有一半以上是神經膠質細胞瘤，其多屬惡性，醫師也進一步分享8徵兆示警。

首先是「視力逐漸模糊，視野逐漸狹窄」，因腦瘤會導致腦壓增高，壓迫視神經，使得視力模糊，而視野的缺損多半在兩側，就好像有布簾遮住般，少數視力差的老年病患，接受白內障手術後仍未改善視力，也可能是因為長腦瘤的緣故。

不僅如此，眼睛的外觀若有變形，包括：眼皮下垂、眼球外突、眼睛無法往外看等，皆是因為負責眼球運動的腦神經受損，問題在腦而不在眼睛；而單側聽力變差，陣發性耳鳴伴隨同側臉麻也可能是警訊；此外，吞嚥困難以及步態不穩也要特別注意，尤其是吞嚥流質食物容易嗆到，聲音沙啞，無法大聲，下肢緊繃，無法大步邁開，容易摔倒等情況，都可能是後顱窩腫瘤壓迫所致。

醫師指出，罹患腦瘤還可能會有單側肢體麻木或者無力等類似中風的症狀，通常是漸進性，因腦中負責運動功能的錐體束系統，受壓迫造成，而「人格改變、賀爾蒙異常、癲癇發作」，都有可能是罹患腦瘤的徵兆，至於一般常見的頭痛、頭昏、失眠、記憶衰退等，屬於功能性障礙，並不代表有腦瘤存在。