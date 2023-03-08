中華隊戰巴拿馬

2023年WBC世界棒球經典賽，中華與巴拿馬之戰於8日晚間在台中洲際棒球場開打，中華隊在兩萬名觀眾前派出先發投手胡智爲掛帥，對抗巴拿馬先發投手米希亞。巴拿馬4局上藉著連續安打與保送攻破中華隊防線，暫以4比0領先。

胡智爲面對首位打者投出四壞保送，隨即讓對手擊出內滾雙殺打解圍。首局下，中華隊林立靠著快腿跑出內野安打，後面林子偉、吳念庭選到四壞保送，最後王柏融打成內滾留下滿壘殘壘。

2局下，江坤宇安打上壘，但是高宇杰犧牲觸擊失手，球點在界內遭到巴拿馬捕手接球直傳二壘完成雙殺。3局上，巴拿馬率先擊出全場首支二壘打，胡智爲在兩出局時奉命投了故意四壞，並成功抓到下一位跑者。

3局下，巴拿馬提前換上中繼投手狄加多（Randall Delgado），鄭宗哲隨即敲安上壘，藉著林立的內滾進佔得點圈。狄加多奮勇K掉林子偉、張育成，雙方前3局打完仍無得分。

4局上，巴拿馬再度出現二壘長打，雖然用球數接近65球，胡智爲仍奉命繼續投，最後投出四壞保送，巴拿馬趁機再以安打先馳得點。中華隊換上陳冠偉中繼，二三壘仍有跑者，隨即又挨安打丟掉第2分。第九棒桑塔馬利亞（Jahdiel Santamaria）追擊一發左外野牆邊的深遠安打，一口氣再下兩城。