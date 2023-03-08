台灣運彩目前已提供A組賽事投注，國人最期待的中華台北將在晚間七點登場，並看好中華台北有機會在首戰拿下巴拿馬，中華台北不讓分賠率1.35倍、巴拿馬2.45倍。至於「大小」玩法預測兩隊大於7.5賠率1.80倍、小7.5賠率1.70倍。

投注站表示，若喜歡小額投注抱回大獎的民眾，則可投注「勝分差」，中華台北主勝1分、賠率4倍最低。