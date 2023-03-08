女星篠崎泫是台日混血，高中時有人將她的照片傳上PTT表特版，清純外型受到許多網友稱讚，之後在綜藝節目中因校園正妹的身份小有名氣，2013年以女團Twinko成員正式出道，甜美外型和敬業精神受到許多粉絲喜愛；近日陳零九宣布與交往10年的女友分手，爆出疑似是藝人篠崎泫造成，對此篠崎泫首度回應。

據《ETtoday新聞雲》報導，篠崎泫無辜回應「我有看到新聞，但對我沒有太大影響，就正常（生活）！」表示和陳零九是私下會聯絡的朋友，但目前都沒有傳訊給對方，不會刻意避嫌。被問影射動態，她說：「我有看到她們發，但我沒有多問，也沒有特別Follow，我最近都活在自己的世界裡，沒有在看大家的貼文！」

篠崎泫有「狼人殺女神」的封號。（圖／篠崎泫facebook）

男星陳零九日前傳出與交往十年的女友呼呼分手，同為「狼人殺」單元節目嘉賓，徐凱希、紀卜心及荳荳不約而同發出狐狸精相關限時動態，似乎是在說同一件事，徐凱希在IG限時動態中曬出一張狐狸照片寫下「願大家人生都不要遇到」，紀卜心也發出類似的文案「之前別人問我最受不了怎麼樣的女生，我都隨便回答太公主病的吧。現在才發現三觀不正的狐狸精才是最討厭」，荳荳更貼《一隻狐狸》繪本封面直言「做見不得人的事，不怕有報應嗎？」被外界認為這幾位女星的限時動態是針對篠崎泫，對此，陳零九鄭重否認，表示兩人只是朋友。