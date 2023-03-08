嘉義縣長翁章梁親自發送試吃品給消費者品嚐，邀日本朋友一同品嚐來自嘉義「蜜甘味」金鑽鳳梨。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府與台農發股分有限公司、打貓果菜生產合作社合作，讓嘉義的鳳梨在日本山口縣90間丸久超市同步上架。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府與台農發股分有限公司、打貓果菜生產合作社合作，讓嘉義的鳳梨在日本山口縣90間丸久超市同步上架。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

隨鳳梨產季即將開始，嘉義縣政府與台農發股分有限公司、打貓果菜生產合作社合作，讓嘉義的鳳梨在日本山口縣90間丸久超市同步上架，每周由打貓果菜生產合作社出口至少一個40呎貨櫃、15.6公噸鳳梨至日本，預計銷售至5月底，外銷量達300公噸。

今丸九超市在山口縣防府市舉辦嘉義鳳梨展銷會，嘉義縣長翁章梁、打貓果菜生產合作社理事主席陳映延出席展銷會，實地了解鳳梨上架情形，翁章梁更親自發送試吃品給消費者品嚐，邀日本朋友一同品嚐來自嘉義「蜜甘味」金鑽鳳梨。

翁章梁說，非常高興可以把嘉義的鳳梨帶來安倍首相的故鄉，台日友好的情誼建立農民生產的農產上，彼此分享交流最好的農產，是非常珍貴難得的，進一步指出，台日友好農產品行銷聯盟以「蜜甘味」鳳梨作為首發產品，未來希望透過更多互動，讓日本消費者品嚐到來自台灣以及嘉義優鮮農產，既優且鮮的美味。

丸久超市社長田中康男表示，台日關係非常密切，非常高興翁章梁縣長帶隊來到山口縣，台灣的鳳梨果肉纖維非常細緻，吃起來很香甜，連鳳梨心是都可以食用，鼓勵日本民眾務必要吃看看。

訪視丸久超市後，縣府團隊也受山口縣廳村岡縣知事、柳居議長、島田縣議員、防府市池田市長邀請，分別前往拜會交流，日方除展現對台灣的友好，也說希望可以互相交流，活絡民間農漁產貿易活動，深化山口縣及嘉義縣的情感。